Полковник ВС Австрии Райснер: у России решающее превосходство на Украине

Российская армия в разы превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта. Об этом заявил полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten.

Как рассказал офицер, на отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около двух тысяч снарядов, а с российской — около десяти тысяч. По его словам, такое соотношение «автоматически отражается на ситуации на поле боя».

Райснер выразил тревогу из-за того, что Россия имеет наращивает численность своих войск в зоне спецоперации, в то время как Киеву требуется всеобщая мобилизация для восполнения своих потерь. Кроме того, напомнил он, Евросоюз (ЕС) не выполнил обещание о поставке Украине миллиона снарядов до конца 2023 года. США также не способны помочь ВСУ, так как вынуждены поставлять боеприпасы не только для Киева, но и для операции Израиля в секторе Газа, добавил он.

Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.