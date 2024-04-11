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17:50, 11 апреля 2024Россия

Находившийся дома в Москве ребенок поджег квартиру этажом ниже

Shot: на востоке Москвы находившийся дома ребенок поджег квартиру этажом ниже

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Гольяново на востоке Москвы ребенок, находившийся дома, случайно поджег квартиру этажом ниже. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, школьник развлекался тем, что поджигал бумагу и перебрасывал ее за окно. Одна из поделок залетела на балкон на пятом этаже, от нее загорелись вещи, после чего пламя перекинулось уже на саму двухкомнатную квартиру.

Площадь пожара составила десять квадратов. Сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого сообщалось, что в подмосковном Дмитрове 15-летняя школьница спасла всю семью во время пожара.

Родителям удалось выбраться из квартиры, а девочка вылезла на балкон, затем разбила руками окно в зал, потому что дверь была закрыта изнутри, и стала вытаскивать младшую сестру. Предположительно, возгорание в квартире могло произойти из-за непотушенной сигареты.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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