Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 11 апреля 2024Забота о себе

Названа главная причина плохого и скучного секса

Фото: MBLifestyle / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие общения между партнерами является главной причиной неудовлетворенности в спальне, считает семейный психотерапевт Луис Вентер. Его слова, а также мнение эксперта по сексу и отношениям Кейт Мойл приводит издание Metro.

Мойл считает, что трудности в спальне возникают из-за того, что мужчины не знают, как доставить удовольствие женщине. «Нас заставляют думать, что проникающий секс является основным способом получения оргазма. У некоторых женщин это действительно получается, но многим требуется дополнительная стимуляция клитора», — говорит Мойл.

Однако Вентер полагает, что если кто-то в паре жалуется на плохой и скучный секс, то ответственность за это лежит на обоих партнерах. Единственным способом наладить интимную жизнь и начать получать удовольствие от близости он назвал общение. По его мнению, нужно разговаривать и учиться понимать тела и эмоции друг друга. «Важно не только выражать свои чувства, но и уметь прислушиваться к словам партнера. Когда в паре налаживается общение, то и секс становится лучше», — уверен Вентер.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее психолог-сексолог Вера Веткина призвала не отказываться от секса, чтобы наказать партнера после конфликта. По ее словам, такая стратегия усугубит проблему, тогда как близость поможет снять напряжение.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Последнего участника стрельбы в «Москва-Сити» задержали за границей. Где он скрывался семь лет?

      Бах оценил отношение России к МОК

      В подполье заявили о мощном взрыве у вокзала в Херсоне

      Капитан российской полиции пришел в квартиру к друзьям и открыл по ним огонь

      Байдена обвинили в неспособности сфокусироваться на Китае из-за Украины и Газы

      Слова Зеленского о контрнаступлении объяснили потребностью в новой дозе

      Диабетикам назвали позволяющие контролировать уровень сахара в крови блюда

      На Прилучного подали в суд за неуплату «коммуналки»

      Глава Минстроя прокомментировал версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов

      Подозреваемых в махинациях экс-директора «Башспирт» и депутата взяли под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше