Названа главная причина плохого и скучного секса

Отсутствие общения между партнерами является главной причиной неудовлетворенности в спальне, считает семейный психотерапевт Луис Вентер. Его слова, а также мнение эксперта по сексу и отношениям Кейт Мойл приводит издание Metro.

Мойл считает, что трудности в спальне возникают из-за того, что мужчины не знают, как доставить удовольствие женщине. «Нас заставляют думать, что проникающий секс является основным способом получения оргазма. У некоторых женщин это действительно получается, но многим требуется дополнительная стимуляция клитора», — говорит Мойл.

Однако Вентер полагает, что если кто-то в паре жалуется на плохой и скучный секс, то ответственность за это лежит на обоих партнерах. Единственным способом наладить интимную жизнь и начать получать удовольствие от близости он назвал общение. По его мнению, нужно разговаривать и учиться понимать тела и эмоции друг друга. «Важно не только выражать свои чувства, но и уметь прислушиваться к словам партнера. Когда в паре налаживается общение, то и секс становится лучше», — уверен Вентер.

Ранее психолог-сексолог Вера Веткина призвала не отказываться от секса, чтобы наказать партнера после конфликта. По ее словам, такая стратегия усугубит проблему, тогда как близость поможет снять напряжение.