Названо условие для выписки из больницы найденных в петербургском подвале детей

В Петербурге найденных в подвале детей медики выпишут, когда найдут им жилье

В Санкт-Петербурге детей, найденных в подвале, медики выпишут, когда найдут им новое жилье. Такое условие назвали 78.ru в Филатовской больнице.

В медучреждении отметили, что признаки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у них минимальные, добавив, что сейчас дети окружены вниманием и заботой.

До этого отец мальчиков объяснил, как они попали в такую ситуацию. Россиянин выразил надежду, что сможет со временем вернуть сыновей себе.

Трех мальчиков обнаружили 10 апреля в подвале на Московском шоссе в Петербурге. Со множественными ссадинами, синяками, признаками ОРВИ и в грязной одежде детей увезли в больницу. Мальчики 2, 4 и 6 лет жили в антисанитарных условиях с отцом, который арендовал это помещение для работы.