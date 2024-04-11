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13:17, 11 апреля 2024Россия

Названо условие для выписки из больницы найденных в петербургском подвале детей

В Петербурге найденных в подвале детей медики выпишут, когда найдут им жилье

Фото: Adhy Savala / Reuters

В Санкт-Петербурге детей, найденных в подвале, медики выпишут, когда найдут им новое жилье. Такое условие назвали 78.ru в Филатовской больнице.

В медучреждении отметили, что признаки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у них минимальные, добавив, что сейчас дети окружены вниманием и заботой.

До этого отец мальчиков объяснил, как они попали в такую ситуацию. Россиянин выразил надежду, что сможет со временем вернуть сыновей себе.

Трех мальчиков обнаружили 10 апреля в подвале на Московском шоссе в Петербурге. Со множественными ссадинами, синяками, признаками ОРВИ и в грязной одежде детей увезли в больницу. Мальчики 2, 4 и 6 лет жили в антисанитарных условиях с отцом, который арендовал это помещение для работы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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