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11:08, 11 апреля 2024Россия

Названы причины появления распространенной проблемы с тормозами автомобиля

Автоэксперт Пономарев объяснил, о чем свидетельствует скрип тормозов автомобиля

Фото: Petrov Sergey / ТАСС

Появление незначительного скрипа и свиста при торможении не всегда свидетельствует о неисправности этой системы автомобиля. Об этом рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев, сообщает в четверг, 11 апреля, «Российская газета».

«Большинство производителей тормозных колодок указывают, что такой звук не является признаком неисправности, скрип вполне нормально слышать», — объяснил он.

Однако более заметные шумы при торможении могут свидетельствовать о неправильном обслуживании элементов тормозной системы. Например, о замене колодок без осмотра тормозных дисков, на которых могут быть полосы, бурты, свидетельствующие о том, что диски изнашиваются неравномерно.

Вторая распространенная ошибка, которая приводит к неисправностям тормозов и посторонним звукам, — неверно подобранные колодки и диски. Лучше устанавливать диски и колодки одного производителя. Обычно в таком случае они будут работать эффективнее, указал эксперт.

Он добавил, что установка дешевых колодок тоже может привести к ситуации, когда во время движения водители будут слышать скрипы и шумы. Виной тому низкокачественный состав материалов, из которых изготовлены эти расходники.

Еще одна частая причина появления неприятных шумов — когда колодка полноценно не отходит от тормозного диска. Между деталями должен быть небольшой зазор для прохождения воздуха, чтобы система охлаждалась. Если этого не происходит, нагрев приводит к характерному писку при торможении, пояснил Пономарев.

Наконец, по его словам, еще одной причиной посторонних звуков при торможении может быть неправильная технология установки колодок. Например, когда при замене детали посадочные места недостаточно хорошо очищают. Кроме того, в некоторых тормозных системах установлены специальные пружинки, которые помогают отводить колодку от диска на установленное минимальное расстояние. Эти пружинки могут теряться, могут неправильно устанавливаться или меняться, рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в России может измениться состав автомобильной аптечки — в соответствии с проектом приказа Минздрава ее пополнят изотермическое одеяло, эластичные бинты, хирургические ножницы и загубник для сердечно-легочной реанимации.

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      Игорь Дмитров
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