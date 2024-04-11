Небензя: Украина сегодня — это воюющая ради Запада и западным оружием ЧВК

Украина сегодня является частной военной компанией (ЧВК), воюющей ради выгоды Запада и с помощью западного оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале.

Небензя прокомментировал высказывания руководства Украины, в частности, президента Украины Владимира Зеленского, о необходимости масштабной военной помощи Запада. Он подчеркнул, что такие заявления подтверждают правоту России.

«Украина сегодня — не более чем частная военная компания, воюющая для Запада и западным оружием до последнего украинца», — заявил постпред России при ООН. По его мнению, поражения Украины на фронте становятся для украинских властей причиной отдавать приказы об обстреле российских городов.

Ранее Небензя заявил о коренном переломе в боевых действиях на Украине. Он подчеркнул, что тенденцию на передовой не смогут изменить ни «мясные штурмы», ни помощь Запада.