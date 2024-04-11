Небензя заявил о коренном переломе в боевых действиях на Украине

Небензя: в боевых действиях на Украине происходит коренной перелом

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом, уверен постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его цитирует ТАСС.

Постпред уверен, что подобную тенденцию на передовой не смогут изменить ни «мясные штурмы», ни помощь Запада.

Небензя также призвал Запад готовиться к тому, что вскоре главной темой на конференциях будет обсуждение капитуляции Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в конференции по «формуле мира» Владимира Зеленского, которая планируется в Швейцарии. Она также отметила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус.