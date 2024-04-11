Некоторым российским учителям вдвое увеличили выплаты

Российским классным руководителям вдвое увеличили выплаты

Правительство России повысило размер ежемесячных выплат классным руководителям и кураторам колледжей. Подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления опубликованы на сайте кабмина.

На исполнение этих функций учителя ежемесячно будут получать 10 тысяч рублей вместо сегодняшних пяти тысяч. При этом условием для выплаты стала работа в селах и городах с населением менее 100 тысяч человек.

О необходимости увеличить выплаты классным руководителям президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Среди прочего, он указал на большую роль наставников в воспитании молодежи.