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03:19, 11 апреля 2024Экономика

Некоторым российским учителям вдвое увеличили выплаты

Российским классным руководителям вдвое увеличили выплаты

Фото: Максим Скопцов / РИА Новости

Правительство России повысило размер ежемесячных выплат классным руководителям и кураторам колледжей. Подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления опубликованы на сайте кабмина.

На исполнение этих функций учителя ежемесячно будут получать 10 тысяч рублей вместо сегодняшних пяти тысяч. При этом условием для выплаты стала работа в селах и городах с населением менее 100 тысяч человек.

О необходимости увеличить выплаты классным руководителям президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Среди прочего, он указал на большую роль наставников в воспитании молодежи.

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      Марина Совина
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