Самый популярный фестиваль России объявил список артистов на 2024 год
Российская соцсеть «ВКонтакте» объявила имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest летом 2024 года. Это лидеры чартов, герои альтернативной сцены, поп- и рэп-артисты, сообщила пресс-служба соцсети.
Так, 1 июня в парке «Ватан» в Уфе выступят группы «Звери» и Cream Soda, рэпер Хаски, а также Ольга Бузова, Юлия Паршута, Клава Кока и Ramil'.
8 июня на острове Татышев в Красноярске на сцену VK Fest поднимутся Баста, Mary Gu, Хаски, Ramil’, INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута.
15 июня на Медальной площади в Олимпийском парке «Сириуса» (Сочи) выступят «Звери», Cream Soda, Ramil’, Andro, ELMAN, TONI, MONA, Kamazz, Валя Карнавал, Юля Паршута и приглашенный специальный гость. Все три города посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс», чтобы пообщаться с хедлайнерами фестиваля. Они выйдут в прямой эфир 31 мая из Уфы, 7 июня из Красноярска и 14 июня из Сочи.
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 29 июня на Синей сцене свои хиты исполнят Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута. На Белой сцене выступят 25/17, «Три дня дождя», «Каспийский Груз», Тося Чайкина, SODA LUV, «Кишлаĸ», Toxi$, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, BUSHIDO ZHO и LYRIQ. На Фиолетовую сцену выйдут SATI ETHNICA, Pompeya, Минаева, JANAGA, AFÈLIA, Фресĸа, EIGHTEEN, ASHLY., yaskraviy и ASAMMUELL. На электронной сцене «Радио Рекорд» выступят диджеи FEEL, DJ M.E.G., SHAPOV, KIIDA и LADY WAKS. Из открытой студии «Радио Рекорд» будет вестись прямая аудиотрансляция с фестиваля.
Во второй день фестиваля, 30 июня, на Синей сцене выступят «Звери», HammAli & Navai, Cream Soda, Найĸ Борзов, L'ONE, Клава Коĸа, Dabro и INSTASAMKA. На Белой — Ноггано, ATL, ZOLOTO, OBLADAET, Jane Air, масло черного тмина, Loc-Dog, MIIDAS и Звонĸий, на Фиолетовой — THOMAS MRAZ, Меджикул, Amirchik, Kristina Si, «Обстоятельства», ПИКЧИ!, BLIZKEY, Васса Железнова, 5УТРА и TRITIA. На сцене «Радио Рекорд» выступят артисты PEREDEL, SWANKY TUNES, VOLAC, TURBOSH, ZESKULLZ и ASPYER.
В Москве VK Fest впервые пройдет в «Лужниках». На Синюю сцену фестиваля выйдут Баста, МОТ, Cream Soda, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, Валя Карнавал и SHAMAN. На Белой сцене выступят «Три дня дождя», OBLADAET, «Каспийский Груз», SODA LUV, «Кишлаĸ», Toxi$, BUSHIDO ZHO, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На фиолетовой сцене треки исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев, ВЕСНУШКА, DAASHA, 5УТРА и KHVICHA LUCCA.
14 июня, в последний день фестиваля, в Москве на Синей сцене зрителей ждет выступление специального гостя, имя которого будет в секрете до его выхода на сцену. Также свои треки исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA. На Белую сцену выйдут Ноггано, 25/17, ATL, Тося Чайĸина, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, масло черного тмина и LYRIQ. На Фиолетовой сцене выступят THOMAS MRAZ, Pompeya, Kristina Si, Amirchik, AFÈLIA, BLIZKEY, МЭЙКС, GRILLYAZH и ASAMMUELL.
Список исполнителей будет пополняться. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
В 2024 году VK Fest пройдет в девятый раз. В 2023 году фестиваль объединил 200 тысяч зрителей и 500 артистов, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих звезд.