Самый популярный фестиваль России объявил список артистов на 2024 год

На фестивале VK Fest в 2024 году выступят Баста, «Звери», Ева Польна и другие

Российская соцсеть «ВКонтакте» объявила имена артистов, которые выступят на фестивале VK Fest летом 2024 года. Это лидеры чартов, герои альтернативной сцены, поп- и рэп-артисты, сообщила пресс-служба соцсети.

Так, 1 июня в парке «Ватан» в Уфе выступят группы «Звери» и Cream Soda, рэпер Хаски, а также Ольга Бузова, Юлия Паршута, Клава Кока и Ramil'.

8 июня на острове Татышев в Красноярске на сцену VK Fest поднимутся Баста, Mary Gu, Хаски, Ramil’, INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута.

15 июня на Медальной площади в Олимпийском парке «Сириуса» (Сочи) выступят «Звери», Cream Soda, Ramil’, Andro, ELMAN, TONI, MONA, Kamazz, Валя Карнавал, Юля Паршута и приглашенный специальный гость. Все три города посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс», чтобы пообщаться с хедлайнерами фестиваля. Они выйдут в прямой эфир 31 мая из Уфы, 7 июня из Красноярска и 14 июня из Сочи.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 29 июня на Синей сцене свои хиты исполнят Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута. На Белой сцене выступят 25/17, «Три дня дождя», «Каспийский Груз», Тося Чайкина, SODA LUV, «Кишлаĸ», Toxi$, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, BUSHIDO ZHO и LYRIQ. На Фиолетовую сцену выйдут SATI ETHNICA, Pompeya, Минаева, JANAGA, AFÈLIA, Фресĸа, EIGHTEEN, ASHLY., yaskraviy и ASAMMUELL. На электронной сцене «Радио Рекорд» выступят диджеи FEEL, DJ M.E.G., SHAPOV, KIIDA и LADY WAKS. Из открытой студии «Радио Рекорд» будет вестись прямая аудиотрансляция с фестиваля.

Во второй день фестиваля, 30 июня, на Синей сцене выступят «Звери», HammAli & Navai, Cream Soda, Найĸ Борзов, L'ONE, Клава Коĸа, Dabro и INSTASAMKA. На Белой — Ноггано, ATL, ZOLOTO, OBLADAET, Jane Air, масло черного тмина, Loc-Dog, MIIDAS и Звонĸий, на Фиолетовой — THOMAS MRAZ, Меджикул, Amirchik, Kristina Si, «Обстоятельства», ПИКЧИ!, BLIZKEY, Васса Железнова, 5УТРА и TRITIA. На сцене «Радио Рекорд» выступят артисты PEREDEL, SWANKY TUNES, VOLAC, TURBOSH, ZESKULLZ и ASPYER.

В Москве VK Fest впервые пройдет в «Лужниках». На Синюю сцену фестиваля выйдут Баста, МОТ, Cream Soda, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, Валя Карнавал и SHAMAN. На Белой сцене выступят «Три дня дождя», OBLADAET, «Каспийский Груз», SODA LUV, «Кишлаĸ», Toxi$, BUSHIDO ZHO, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На фиолетовой сцене треки исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев, ВЕСНУШКА, DAASHA, 5УТРА и KHVICHA LUCCA.

14 июня, в последний день фестиваля, в Москве на Синей сцене зрителей ждет выступление специального гостя, имя которого будет в секрете до его выхода на сцену. Также свои треки исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA. На Белую сцену выйдут Ноггано, 25/17, ATL, Тося Чайĸина, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, масло черного тмина и LYRIQ. На Фиолетовой сцене выступят THOMAS MRAZ, Pompeya, Kristina Si, Amirchik, AFÈLIA, BLIZKEY, МЭЙКС, GRILLYAZH и ASAMMUELL.

Список исполнителей будет пополняться. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.

В 2024 году VK Fest пройдет в девятый раз. В 2023 году фестиваль объединил 200 тысяч зрителей и 500 артистов, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих звезд.