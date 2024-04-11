Осужденный пожизненно отсудил у самой страшной колонии в России компенсацию

В Забайкалье осужденный пожизненно отсудил компенсацию у «Черного дельфина»

В Забайкальском крае суд взыскал с колонии особого режима «Черный дельфин», расположенной в Оренбургской области, компенсацию в пользу осужденного пожизненно забайкальца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

«Самая страшная зона в России» теперь должна выплатить мужчине восемь тысяч рублей. При этом зек хотел получить компенсацию за свои морально-нравственные страдания в размере 20 тысяч рублей.

В исковом заявлении заключенный сообщил, что работал в «Черном дельфине» в течение шести лет, однако за все это время ни разу не получил отпуск. Он отметил, что это является нарушением его трудовых прав. Мужчина узнал о возможности получить отпуск только после перевода из «Черного дельфина» в «Снежинку», где он начал изучать Трудовой кодекс России.

В суде рассказали, что в конце 1990-ых заявитель возглавлял нападающую на проезжающих по трассе Чита-Иркутск банду, жертвами которой стали пять человек. Мужчину осудили в 1999 году.

Ранее «Лента.ру» рассказывала о колонии «Черный Дельфин» в Оренбургской области, которая ведет свою историю с XVII века.

