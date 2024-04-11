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11:44, 11 апреля 2024Россия

Петербуржцы нашли брошенную урну с прахом возле дома

Жители петербургского Купчино нашли возле дома урну с прахом пенсионерки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: VDB Photos / Shutterstock / Fotodom

Жители района Купчино в Санкт-Петербурге нашли возле дома брошенную урну с прахом 84-летней пенсионерки. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, все произошло на улице Турку. Горожане пояснили, что, согласно данным на погребальной доске, пожилой женщины не стало в 2023 году.

Настороженные жители провели собственное мини-расследование. Камера в домофоне зафиксировала местную пенсионерку — та оставила урну на скамейке и скрылась. Соседи уже разыскали ее родственников и стали разбираться в других обстоятельствах случившегося.

До этого сообщалось, что семья российского военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции на Украине, вскрыла цинковый гроб и отказывается его хоронить уже в течение двух месяцев. Родные бойца отказываются верить тому, что написано в медицинских справках.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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