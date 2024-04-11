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14:04, 11 апреля 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о своем спасении

Пленный спецназовец ВСУ Горин назвал свое спасение провидением Всевышнего

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Спецназовец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Горин, единственный оставшийся в живых после безуспешной атаки на Тендровскую косу, назвал свое спасение «провидением Всевышнего». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео Центра общественных связей ФСБ России.

Боец ВСУ подчеркнул, что ему очень повезло. «Я не могу объяснить это никак, кроме как провидением Всевышнего, который оставил меня еще пожить на этом свете», — сказал Горин. Спецназовец отметил, что его пощадили российские военные.

Когда Горин попал в плен, военнослужащие России отвели его к военному врачу, который обследовал бойца ВСУ и оказал необходимую помощь.

11 апреля ФСБ и МВД пресекли высадку диверсантов ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Утверждается, что она была спланирована Лондоном. Взятый в плен Горин рассказал, что британцы помогали украинцам в подготовке диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море.

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      Кристина Есикова
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