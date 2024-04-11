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09:24, 11 апреля 2024Силовые структуры

Подозреваемых в махинациях экс-директора «Башспирт» и депутата взяли под стражу

В Уфе экс-директор «Башспирта» и депутат арестованы по подозрению в махинациях

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Уфе суд арестовал бывшего директора торгового дома «Башспирт» и депутата местного горсовета по подозрению в махинациях в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

В отношении фигурантов продолжается расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Ранее следствие сообщало, что подозреваемые в период с 2021 по 2022 продавали недвижимость по заниженным ценам подконтрольным фирмам, а после по завышенной цене сдавали в аренду властям. Уточняется, что ущерб от этих махинаций составил 88 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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