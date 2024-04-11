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15:21, 11 апреля 2024Ценности

Популярные в 90-х женские туфли вновь стали трендом весной

Vogue: популярные в 90-х мюли на каблуке kitten heel вновь стали трендом весной

Фото: Jimmy Choo

Популярные в 1990-х годах женские туфли вновь стали трендом весной. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Фэшн-редакторы заявили, что в текущем сезоне в моду вернулись мюли на каблуке kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»). Отмечается, что данная обувь оказалась представлена в весенне-летних коллекциях многих известных брендов. Например, она появилась в ассортиментах марок Loewe, Miu Miu, Jimmy Choo, Balenciaga, а также Manolo Blahnik и Bottega Veneta.

Кроме того, подобным туфлям отдают предпочтения знаменитости, указывает издание. Среди них — дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, манекенщица Кайя Гербер. Девушка пришла на программу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в минималистичных серебристых мюлях, которые она сочетала с голубым облегающим платьем без бретелей. Кроме того, она появилась в этой обуви на прогулке, составив образ с укороченным серым лонгсливом и юбкой длины миди с разрезом.

В марте сообщалось, что популярный в 1990-х годах наряд также вновь стал трендом весной 2024 года. Так, в моду вернулось сочетание футболки и платья-комбинации, надетого поверх.

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      Алина Гостева
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