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13:42, 14 марта 2024Ценности

Модный в 90-х наряд вновь стал трендом

Vogue: модное в 90-х сочетание платья-комбинации с футболкой вновь стало трендом

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Популярный в 1990-х годах наряд вновь стал трендом весной 2024 года. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

По словам фэшн-редакторов, в моду вернулось сочетание футболки и платья-комбинации, надетого поверх. Аналогичные образы продемонстрировали как известные бренды в своих коллекциях, так и знаменитости. Например, в указанных вещах дефилировали манекенщицы на шоу марки Balenciaga и вышла в свет актриса Зои Кравиц.

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Отмечается, что в 1990-х годах данные наряды предпочитали британская модель Кейт Мосс, американский режиссер София Коппола и актриса Гвинет Пэлтроу. Кроме того, подобную одежду носили герои многих подростковых фильмов и сериалов, например персонажи «Зачарованных» и «Бестолковых».

В феврале сообщалось, что популярная в 1970-х годах модель пиджаков вновь стала трендом. Актуальными оказались жакеты из вельвета и бархата.

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      Алина Гостева
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