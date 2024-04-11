Премьер Южной Кореи решил уйти в отставку после поражения на выборах

Премьер Южной Кореи Су решил уйти в отставку после победы оппозиции на выборах

Премьер-министр Южной Кореи и лидер правящей Партии народной власти Хан Док Су решил уйти в отставку после того, как оппозиция одержала победу на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Офис южнокорейского президента сообщил, что премьер-министр Су, а также трое старших советников лидера страны, заявили о намерении уйти в отставку в связи с поражением на выборах, за которое они берут на себя полную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее оппозиция одержала уверенную победу на парламентских выборах, разгромив правящую партию. Главная оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» получила 175 мест из 300, в то время как правящая Партия народной власти — 108.