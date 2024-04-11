Южнокорейская оппозиция победила на парламентских выборах

В Южной Корее оппозиция разгромила правящую партию на парламентских выборах

В Южной Корее оппозиция одержала уверенную победу на парламентских выборах, разгромив правящую партию. Об этом сообщает газета Korea Times.

Уточняется, что ведущая оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» получила 175 мест из 300, в то время как правящая Партия народной власти — 108. Как отмечает издание, оппозиции не удалось получить в совокупности более двух третей в Национальном собрании, что позволило бы преодолевать президентское вето и начать импичмент. В то же время, говорится в статье, более широкий оппозиционный блок по-прежнему может влиять на ряд решений президента страны Юн Сок Ёля, в том числе ускорять рассмотрение законопроектов.

Как утверждает издание, состоявшиеся выборы рассматривались как важнейший промежуточный референдум для президента. В общей сложности в голосовании приняли участие 29,7 миллионов граждан Южной Кореи, явка стала рекордной для парламентских выборов и составила 67 процентов.