Путин отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта

Путин выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Аксенова

Президент России отреагировал на смерть ставшего дважды Героем СССР летчика-космонавта Владимира Аксенова и выразил свои соболезнования. Обращение к родным и близким советского пилота опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Аксенов был талантливым и мужественным человеком, который внес значимый вклад в реализацию отечественной космической программы. «Во время орбитальных полетов, в ответственной работе по испытанию и освоению новой техники всегда подавал пример настоящего профессионализма, грамотно решал нестандартные задачи», — написал Путин.

О смерти Аксенова на 90 году жизни стало известно 9 апреля. Он был бортинженером космических кораблей «Союз-22» и «Союз Т-2», а свой первый полет совершил в 1976 году.

Ранее, в ноябре 2023 года, на 91-м году жизни умерла космонавт Валентина Пономарева. В 1963 году она проходила подготовку в рамках советской программы первого женского полета на космическом корабле «Восток-6» и была дублером первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.