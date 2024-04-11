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21:46, 11 апреля 2024Россия

Путин рассказал о позиции России по переговорам с Украиной

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Москва была склонна именно к этому, рассказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.

«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому», — отметил он.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что соглашение России и Украины по поводу урегулирования конфликта сейчас не представляется возможным. По его мнению, «россияне хотят капитуляции Украины».

При этом в конце марта Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов начать мирные переговоры с Москвой без выхода на границы 1991 года. Он допустил, что Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины смогут выйти на границы 2022 года.

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      Марина Совина
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