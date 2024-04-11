Рада вызвала министра инфраструктуры на фоне ударов по энергообъектам

Верховная Рада вызвала министра Кубракова рассказать о защите инфраструктуры

Верховная Рада Украины вызвала министра инфраструктуры Александра Кубракова и его заместителя Мустафу Найема, чтобы они рассказали, как защищены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Рада вызвала Кубракова и Найема доложить, как они защитили объекты инфраструктуры. В Харькове сейчас блэкаут, например», — рассказал он.

Утром 11 апреля стало известно об ударах по энергообъектам и заводам в Харькове. По словам координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, целями атаки стали ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод имени Малышева и завод железобетонных изделий.

После этого в Харьковской области ввели аварийные отключения света. Кроме того, как сообщает компания «Укрэнерго», под удар попали энергообъекты в Одесской, Львовской и Киевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.