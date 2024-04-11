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09:49, 11 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о последствиях массированного удара по энергосистеме Харькова

«Укрэнерго»: в Харьковской области ввели аварийные отключения света

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харьковской области ввели аварийные отключения света. Об этом в своем Telegram-канале сообщила «Укрэнерго».

В компании уточнили, что ограничения для жителей Харьковской области начали действовать в четверг с 06:31. Причиной стал очередной удар по энергосистеме субъекта.

В «Укрэнерго» рассказали, что в ночь на 11 апреля также были повреждены энергообъекты в Одесской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. В данных регионах Украины аварийные отключения не проводятся.

Ранее в подполье сообщили о массированном ударе российских военных по энергосистеме и заводам в Харькове и области. Суммарно было насчитано 16 «прилетов» по объектам инфраструктуры.

В энергохолдинге ДТЭК рассказали о повреждении двух украинских теплоэлектростанций в ночь на 11 апреля. В каких именно регионах они располагались, в компании не уточнили.

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      Екатерина Грищенко
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