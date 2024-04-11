«Рома» обыграла «Милан» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Рома» на выезде обыграла «Милан» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Рома» на выезде обыграла «Милан» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом в первом тайме отметился Джанлука Манчини, который отправил мяч в сетку головой после подачи углового.

Ответный поединок пройдет 18 апреля в Риме. В полуфинал выйдет лучшая команда по итогам двух встреч.

Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне пройдет 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».