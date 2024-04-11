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17:20, 11 апреля 2024Путешествия

Россия захотела принять больше жителей одной страны Азии

В Комитете по туризму Москвы заявили о желании принять больше жителей Малайзии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России захотели принять больше жителей Малайзии. Турсектор обоих государств связывают теплые взаимоотношения, заявил председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, передает «Интерфакс».

По его словам, в 2023 году было усилено сотрудничество в рамках бизнес-миссии в эту популярную курортную страну Азии. В ней приняли участие представители комитета по туризму и московского бизнеса.

«Сегодня мы видим потенциал роста турпотока из Малайзии — числа гостей как с деловыми, так и с другими целями», — заявил Козлов. Он также заявил, что в столичном комитете по туризму надеются на запуск прямого авиасообщения между Малайзией и Россией.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились в Европу. Генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что рост продаж путевок по этому направлению вырос примерно на 25 процентов. При этом, по словам эксперта, популярностью у россиян в основном пользуются страны, куда осуществляется прямой перелет.

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