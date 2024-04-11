Россиянам объяснили подорожание пластических операций

Хирург Миронова: пластические операции подорожали из-за усложнения логистики

Грудные импланты иностранного производства пользуются большим спросом. Об этом в беседе с «Пятым каналом» заявила пластический хирург Елена Миронова.

По ее словам, пластические операции подорожали из-за усложнения логистики доставки имплантов, необходимых материалов и швов. Кроме того, иностранная продукция пользуется высоким спросом в России.

Параллельно с этим ведутся разговоры о выпуске отечественных имплантов. Врач уверена, что таким образом получится снизить цены на пластические операции. При этом собственное производство является довольно сложным занятием, подчеркнула Миронова.

Тут надо понимать, что процесс производства имплантов очень сложный — разработка продукта, тестирование, испытание, лицензирование. Каждый из этапов занимает очень много времени, месяцы, а то и годы Елена Миронова пластический хирург

Она отметила, что западные импланты подорожали из-за изменившейся логистики. В свою очередь, китайская продукция не сертифицирована в России.

В то же время из-за большой груди могут возникнуть проблемы со здоровьем. В частности, речь идет о боли в спине и шее, а также между лопаток.

