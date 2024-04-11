Россиянин попытался изнасиловать незнакомку и был приговорен к 3,5 года колонии

В Чувашии приговорили к 3,5 года пенсионера, пытавшегося изнасиловать незнакомку

В Чувашии суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 64-летнего пенсионера, пытавшегося изнасиловать незнакомую женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье о покушении на изнасилование и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 16 ноября 2023 года в одном из дворов Новочебоксарска пожилой мужчина напал на незнакомку и хотел надругаться над ней. Однако его остановил водитель, который проезжал мимо и заметил происходящее. После этого фигурант скрылся, но потерпевшая обратилась в полицию. Тогда нападавшего нашли и задержали.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 42-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании троих школьников.