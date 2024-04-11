Россиянин расправился с 76-летней бабушкой и попал под суд

В Курске будут судить внука, избившего до смерти 76-летнюю бабушку

В Курске суд рассмотрит дело 36-летнего мужчины, расправившегося с 76-летней бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 8 января в квартире на Аэродромной улице внук избил пожилую родственницу. Она не выжила.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Теперь оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 86-летнего местного жителя, который расправился с 94-летней сестрой.