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20:08, 11 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с 76-летней бабушкой и попал под суд

В Курске будут судить внука, избившего до смерти 76-летнюю бабушку

Фото:Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Курске суд рассмотрит дело 36-летнего мужчины, расправившегося с 76-летней бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 8 января в квартире на Аэродромной улице внук избил пожилую родственницу. Она не выжила.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Теперь оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 86-летнего местного жителя, который расправился с 94-летней сестрой.

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      Екатерина Кашурникова
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