Российские силы ПВО сбили три сброшенные ВСУ управляемые американские бомбы JDAM
Средства ПВО ВС России сбили сброшенные ВСУ управляемые американские бомбы JDAMСюжетРабота систем ПВО:
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбиты три сброшенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) управляемые американские бомбы JDAM. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
Кроме того, российские силы ПВО сбили 266 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также четыре реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».
Ранее 11 апреля военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Министерство обороны России и Генеральный штаб активно разрабатывают новую тактику защиты Белгорода. Эксперт уточнил, что она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.