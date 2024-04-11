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13:08, 11 апреля 2024Россия

Российские силы ПВО сбили три сброшенные ВСУ управляемые американские бомбы JDAM

Средства ПВО ВС России сбили сброшенные ВСУ управляемые американские бомбы JDAM
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбиты три сброшенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) управляемые американские бомбы JDAM. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, российские силы ПВО сбили 266 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также четыре реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Ранее 11 апреля военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Министерство обороны России и Генеральный штаб активно разрабатывают новую тактику защиты Белгорода. Эксперт уточнил, что она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.

ЖЗЛ
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      Игорь Дмитров
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