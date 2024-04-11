Российские силы ПВО сбили три сброшенные ВСУ управляемые американские бомбы JDAM

Средства ПВО ВС России сбили сброшенные ВСУ управляемые американские бомбы JDAM

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбиты три сброшенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) управляемые американские бомбы JDAM. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, российские силы ПВО сбили 266 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также четыре реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Ранее 11 апреля военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Министерство обороны России и Генеральный штаб активно разрабатывают новую тактику защиты Белгорода. Эксперт уточнил, что она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.