Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:36, 11 апреля 2024Моя страна

Российские ученые создали останавливающее кровь за 15 секунд средство

ТАСС: ученые РязГМУ создали средство, которое останавливает кровь за 15 секунд

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ) создали средство, которое может остановить кровь за 10-15 секунд. Об этом сообщает ТАСС.

Препарат под названием «КомбоСпас» разработан на основе модификации гиалуроновой кислоты. «В активированной форме, полученной разработчиками, она быстро поглощает воду в плазме крови и запускает каскадную реакцию свертывания, в результате чего кровотечение останавливается в уникально короткий срок — за 10-15 секунд», — рассказали представители пресс-службы университета и отметили, что средства, которые используются в настоящий момент в медицине, могут останавливать кровь минимум за 2,5 минуты.

Российские ученые уже провели первичные испытания и подали заявку на регистрацию патента. Уточняется, что в ближайшее время будут проведены исследования препарата на официальном уровне.

Ранее сообщалось, что сотрудники Красноярского научного центра СО РАН разработали уникальный способ борьбы с раком. Они предложили использовать в лечении наночастицы золота, связанные между собой особыми молекулами-мостиками. Их главное преимущество, как отмечают российские ученые, состоит в том, что они не отторгаются организмом и не оказывают негативных воздействий на него.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны прокомментировали план Зеленского по контрнаступлению

      Пожилая россиянка организовала публичный дом в арендованной квартире

      Телеведущая потеряла коллегу и расплакалась в прямом эфире

      В США ИИ начнет выставлять оценки учащимся

      Владелец крокодила избежал тюремного заключения благодаря укусу кобры

      Новая жена Канье Уэста пришла на вечеринку в приклеенных скотчем к ногам туфлях

      Москвичи бросились кататься на самокатах

      Захарова констатировала кому у Евросоюза

      Россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями

      США призвали готовиться к применению Россией ядерного оружия в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше