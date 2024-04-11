Российские ученые создали останавливающее кровь за 15 секунд средство

ТАСС: ученые РязГМУ создали средство, которое останавливает кровь за 15 секунд

Ученые из Москвы и Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ) создали средство, которое может остановить кровь за 10-15 секунд. Об этом сообщает ТАСС.

Препарат под названием «КомбоСпас» разработан на основе модификации гиалуроновой кислоты. «В активированной форме, полученной разработчиками, она быстро поглощает воду в плазме крови и запускает каскадную реакцию свертывания, в результате чего кровотечение останавливается в уникально короткий срок — за 10-15 секунд», — рассказали представители пресс-службы университета и отметили, что средства, которые используются в настоящий момент в медицине, могут останавливать кровь минимум за 2,5 минуты.

Российские ученые уже провели первичные испытания и подали заявку на регистрацию патента. Уточняется, что в ближайшее время будут проведены исследования препарата на официальном уровне.

Ранее сообщалось, что сотрудники Красноярского научного центра СО РАН разработали уникальный способ борьбы с раком. Они предложили использовать в лечении наночастицы золота, связанные между собой особыми молекулами-мостиками. Их главное преимущество, как отмечают российские ученые, состоит в том, что они не отторгаются организмом и не оказывают негативных воздействий на него.

