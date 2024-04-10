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19:15, 10 апреля 2024Моя страна

Российские ученые разработали уникальный способ борьбы с раком

Красноярские ученые предложили использовать наночастицы золота в борьбе с раком

Фото: Unsplash

Сотрудники Красноярского научного центра СО РАН разработали уникальный способ борьбы с раком. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Chemical physics.

Так, они предложили использовать в лечении наночастицы золота, связанные между собой особыми молекулами-мостиками. Их главное преимущество, как отмечают российские ученые, состоит в том, что они не отторгаются организмом и не оказывают негативных воздействий на него. При этом исследователи пояснили, что у наночастиц присутствует проводящий материал, благодаря которому ими активно поглощается свет в инфракрасной области. Таким образом можно нагревать клетки, пораженные злокачественной опухолью, с целью их разрушения.

Однако, несмотря на ряд преимуществ, новую методику пока не планируется внедрять в медицинскую практику. Ее авторы уточнили, что необходимо провести дополнительные исследования.

В марте сообщалось, что ученые Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) также предложили новый способ борьбы с раком. Биофизики создали фотосенсибилизатор на основе порфиразина. Утверждалось, что данное вещество после введения в организм пациента внутривенно накапливается в опухоли и разрушает ее клетки под воздействием света.

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      Мария Винар
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