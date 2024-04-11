Российские военные поразили место дислокации ВСУ в Запорожской области

Подполье сообщило об ударе ВС России по скоплениям ВСУ в Запорожской области

Российские военные нанесли удар по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В Запорожскую область прилетало по скоплениям бандеровцев, желающих попасть под Работино. Дабы они не сильно переживали, прилетело с доставкой в располагу (место расположения — прим. «Ленты.ру»), так что можно ощущать себя в Работино, даже находясь в паре десятков километров от линии боевого соприкосновения», — рассказал он.

Кроме того, подполье сообщило о массированном ударе по Харькову. Как рассказал Лебедев, целями российской атаки стали заводы и энергосистема города.

Ранее стало известно, что солдаты Вооруженных сил (ВС) России сорвали ротацию ВСУ на севере от Работино и в районе села Малая Токмачка. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, переброску военной техники и живой силы ВСУ остановили ударами российских реактивных систем.