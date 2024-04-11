Российского адвоката приговорили к 15 годам за жестокую расправу над матерью

В Иркутске суд приговорил бывшего адвоката к 15 годам за убийство матери

В Иркутске суд приговорил 56-летнего бывшего адвоката к 15 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над пожилой матерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина признал вину частично. По его словам, он совершил преступление в состоянии аффекта. В суде рассказали, что во время следствия осужденный был агрессивен и оскорблял представителя гособвинения, свидетелей, пострадавших.

По версии следствия, с 2020 года адвокат жил с 88-летней матерью. Он злоупотреблял алкоголем и в январе 2022 года жестоко забил женщину.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы адвоката Алексея Герасимова за хищение 12,9 миллиона рублей.

