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20:24, 11 апреля 2024Силовые структуры

Российского адвоката приговорили к 15 годам за жестокую расправу над матерью

В Иркутске суд приговорил бывшего адвоката к 15 годам за убийство матери

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутске суд приговорил 56-летнего бывшего адвоката к 15 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над пожилой матерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина признал вину частично. По его словам, он совершил преступление в состоянии аффекта. В суде рассказали, что во время следствия осужденный был агрессивен и оскорблял представителя гособвинения, свидетелей, пострадавших.

По версии следствия, с 2020 года адвокат жил с 88-летней матерью. Он злоупотреблял алкоголем и в январе 2022 года жестоко забил женщину.

Ранее Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы адвоката Алексея Герасимова за хищение 12,9 миллиона рублей.

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