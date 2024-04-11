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17:00, 11 апреля 2024Моя страна

Шахматный турнир в Екатеринбурге попадет в Книгу рекордов из-за одного свойства

Детский шахматный турнир попадет в Книгу рекордов России как самый массовый

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Детско-юношеский турнир по шахматам в Екатеринбурге попадет в Книгу рекордов России из-за одного свойства. Об этом изданию «Аргументы и факты» рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Выяснилось, что соревнования «Большая шахматная Россия», в которых принимают участие более 1,5 тысячи человек из 83 регионов России, бьют рекорд как самое массовое детское шахматное мероприятие. «В Екатеринбурге состоялся самый большой детский шахматный турнир в мире, и город действительно стал столицей шахмат в России», — уточнил Филатов.

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Известно, что детско-юношеские первенства завершатся 15 апреля. По результатам турнира предстоит сформировать сборную России.

В ноябре 2023 года в Южно-Сахалинске состоялся чемпионат и первенства области по всестилевому каратэ. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от шести лет и старше.

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      Майя Пономаренко
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