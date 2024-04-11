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17:35, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Малышева вызвала скорую помощь на съемки «Жить здорово!»

Врач Елена Малышева вызвала скорую помощь зрительнице на съемки «Жить здорово!»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На съемках программы «Жить здорово!» на Первом канале зрительнице вызвали скорую помощь из-за высокого давления. Выпуск, во время которого присутствующей в студии женщине стало плохо, доступен на сайте телеканала.

Одна из рубрик программы была посвящена артериальному давлению. В эфире телеведущая и врач-терапевт Малышева рассказывала о мобильном приложении «Мое давление», которое помогает следить за давлением, а также указывает, когда необходимо вызывать скорую помощь.

Телеврач попросила нескольких зрителей в студии измерить давление. У одной из присутствующих оно оказалось высоким — 204/97. Зрительница также пожаловалась на тошноту и головную боль. Когда она ввела данные своего давления на смартфоне, то приложение рекомендовало ей немедленно вызвать скорую помощь. Тогда Малышева сама позвонила в скорую и попросила ее подъехать к телецентру. Сотрудники передачи помогли зрительнице дойти до медиков.

Малышева объяснила, что у женщины в студии случился гипертонический криз — опасное состояние, которое может привести к инсульту.

Ранее Малышева перечислила главные ошибки при измерении давления. В частности, она заявила, что во время измерения давления нельзя разговаривать.

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      Олег Давыдов
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