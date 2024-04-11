Малышева вызвала скорую помощь на съемки «Жить здорово!»

Врач Елена Малышева вызвала скорую помощь зрительнице на съемки «Жить здорово!»

На съемках программы «Жить здорово!» на Первом канале зрительнице вызвали скорую помощь из-за высокого давления. Выпуск, во время которого присутствующей в студии женщине стало плохо, доступен на сайте телеканала.

Одна из рубрик программы была посвящена артериальному давлению. В эфире телеведущая и врач-терапевт Малышева рассказывала о мобильном приложении «Мое давление», которое помогает следить за давлением, а также указывает, когда необходимо вызывать скорую помощь.

Телеврач попросила нескольких зрителей в студии измерить давление. У одной из присутствующих оно оказалось высоким — 204/97. Зрительница также пожаловалась на тошноту и головную боль. Когда она ввела данные своего давления на смартфоне, то приложение рекомендовало ей немедленно вызвать скорую помощь. Тогда Малышева сама позвонила в скорую и попросила ее подъехать к телецентру. Сотрудники передачи помогли зрительнице дойти до медиков.

Малышева объяснила, что у женщины в студии случился гипертонический криз — опасное состояние, которое может привести к инсульту.

Ранее Малышева перечислила главные ошибки при измерении давления. В частности, она заявила, что во время измерения давления нельзя разговаривать.