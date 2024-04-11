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11:23, 11 апреля 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret кардинально сменила имидж

Шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала короткую стрижку с длинной челкой

Фото: Marc Piasecki / WireImage

Шведская топ-модель Эльза Хоск кардинально сменила имидж и продемонстрировала результат. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя бывший «ангел» Victoria's Secret предстала с короткой стрижкой с удлиненной челкой цвета блонд. При этом манекенщица примерила белый закрытый купальник с глубоким декольте и коричневый плавательный костюм на широких бретелях.

Кроме того, звезде сделали укладку и макияж в нейтральных тонах.

В феврале топ-модель Эльза Хоск показала фигуру в откровенном наряде в рекламе американского бренда Tiffany & Co. На размещенных кадрах манекенщица позировала перед фотографом в красном комплекте нижнего белья с бюстгальтером в виде сердец и на тонких бретелях.

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      Екатерина Ештокина
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