Бывший «ангел» Victoria's Secret кардинально сменила имидж

Шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала короткую стрижку с длинной челкой

Шведская топ-модель Эльза Хоск кардинально сменила имидж и продемонстрировала результат. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя бывший «ангел» Victoria's Secret предстала с короткой стрижкой с удлиненной челкой цвета блонд. При этом манекенщица примерила белый закрытый купальник с глубоким декольте и коричневый плавательный костюм на широких бретелях.

Кроме того, звезде сделали укладку и макияж в нейтральных тонах.

В феврале топ-модель Эльза Хоск показала фигуру в откровенном наряде в рекламе американского бренда Tiffany & Co. На размещенных кадрах манекенщица позировала перед фотографом в красном комплекте нижнего белья с бюстгальтером в виде сердец и на тонких бретелях.