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16:17, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Британию призвали напасть на Иран в случае удара по Израилю

Telegraph: Британия должна атаковать Иран, если он нанесет удар по Израилю

Фото: UK MOD / Reuters

Обозреватель газеты The Telegraph Ричард Кемп призвал власти Великобритании начать военные действия против Ирана в случае удара по Израилю. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

«Нападение Ирана на Израиль кажется неизбежным. Президент [США Джо] Байден заявил, что Вашингтон сделает все возможное для защиты Иерусалима и что его поддержка непоколебима. Великобритания тоже несет ответственность перед Израилем (...), она должна быть готова к прямым военным действиям против Ирана», — выразил мнение Кемп.

Обозреватель также обвинил Вашингтон и Лондон в обострении ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, если бывший президент США Дональд Трамп пытался сдерживать Иран, то Байден, наоборот, занимает слишком мягкую позицию по отношению к Тегерану. Мягкого подхода придерживается и Лондон, считает автор статьи.

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«Если Иран все-таки нападет на Израиль, американские и британские войска должны сделать все необходимое, чтобы помочь Иерусалиму дать отпор», — подчеркнул Кемп.

Ранее 11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Израиль в ближайшие дни неизбежно подвергнется крупному удару со стороны Ирана или его союзников. Уточнялось, что к такому выводу пришли в разведывательном сообществе США.

1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. Жертвами удара стали шесть человек. Позднее президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал неминуемый ответ на удар.

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      Олег Давыдов
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