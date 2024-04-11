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14:12, 11 апреля 2024Экономика

Трамп выпал из списка богатейших людей мира

Экс-глава США Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей из-за провала соцсети

Фото: Derek French / Globallookpress.com

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Причиной потери части состояния стал провал компании Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), которая управляет социальной сетью Truth Social. С начала месяца капитализация компании упала на треть.

По итогам торгов 10 апреля акции потеряли 8,57 процента стоимости. В результате состояние политика и бизнесмена достигло 4,6 миллиарда долларов, в то время как рейтинг BBI учитывает владельцев не менее чем 5,76 миллиарда.

Инвесторы разочаровались в TMTG после того, как по итогам прошлого года она показала убыток в 58 миллионов долларов при росте выручки в два раза. В первые дни после выхода на биржу, что случилось в конце марта, акции компании взлетели, но затем начали уверенное падение.

Аналитики сомневаются, что компания в состоянии вести непрерывную деятельность, особенно на фоне того, что за два года ей так и не удалось подтвердить претензии на конкуренцию с лидерами отрасли.

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      Платон Щукин
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