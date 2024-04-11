Туристка побывала в Китае и нашла сходство местных с россиянами

Российская путешественница побывала в Китае и рассказала, чем похожи местные жители и россияне. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор нашла сходство в том, что в обеих странах пропагандируют ранние браки и многодетность. При этом китайская и российская молодежь, по мнению блогерши, не спешит создавать семьи и больше ориентирована на карьеру.

Также блогерша отметила, что жители России и Китая чаще путешествуют внутри страны, реже выезжают за границу. «Большая часть китайского населения предпочитает отдыхать на родине. Здесь есть все виды курортов — от жарких пляжей до горнолыжек», — пояснила она.

В числе общих черт россиянка также отметила «ностальгию по коммунизму». «Китайцы без ума от всего, что напоминает им СССР: они любят советские фильмы, постройки, символику, вещи», — обратила внимание путешественница.

Кроме того, она заметила тенденцию на цифровизацию всех сфер жизни, которая свойственна обеим странам. Автор рассказала, что в Китае люди стараются отказаться от бумажных денег, делают покупки в интернете и повсеместно устанавливают камеры видеонаблюдения.

В апреле россияне резко заинтересовались поездками в Китай. Доля бронирований авиабилетов выросла на 120 процентов по сравнению с мартом, и страна стала третьим по популярности направлением для путешествий.