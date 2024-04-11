Турция выступила за участие России в саммите по Украине

Турция выступила за участие всех сторон, включая Россию, в саммите по Украине

Турция выступила за участие России в саммите по урегулированию конфликта на Украине, который планируется провести в Швейцарии. Об этом РИА Новости рассказал источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Для достижения устойчивого мира и прекращения огня необходимо участие всех сторон», — отметил он.

По словам источника, позиция Анкары по данному вопросу неоднократно выражалась на официальном уровне. Он подчеркнул, что турецкий лидер также заявлял об этом.

Ранее стало известно, что МИД Швейцарии рассматривает в качестве варианта мирного договора по Украине проект соглашений, сформулированный в Стамбуле в марте 2022 года. Уточняется, что в таком случае Россия может сохранить за собой ряд территорий.