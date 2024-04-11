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11:34, 11 апреля 2024Мир

Турция заявила о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине

Оживление стамбульского процесса по Украине может содействовать прекращению огня

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Активизация переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине может содействовать прекращению огня. Об этом РИА Новости заявил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Как неоднократно заявлял господин президент [Эрдоган], на переговорах в Стамбуле стороны были близки к прекращению огня. Оживление стамбульского процесса, что предлагает господин президент, могло бы содействовать перемирию, устойчивому прекращению огня в конфликте», — заявил собеседник.

Источник подчеркнул, что Анкара готова к посредничеству в данном вопросе. Турция также неоднократно предлагала свою помощь для разрешения ситуации.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Швейцарии рассматривает возможность использования проекта мирного договора по Украине, который обсуждался в Стамбуле в 2022 году.

Ранее в администрации турецкого лидера заявили, что Анкара выступает за участие России в швейцарском саммите по Украине. Уточняется, что это официальная позиция Эрдогана.

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      Виктория Кондратьева
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