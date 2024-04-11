Украина и Словакия договорились развивать совместный оборонный комплекс

Премьер Шмыгаль: Украина и Словакия решили развивать оборонный комплекс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Словакия договорились развивать и содействовать исполнению оборонных контрактов на коммерческой основе, пишет РИА Новости.

Об этом политик сообщил по итогам межправительственных консультаций с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Договорились максимально содействовать исполнению и развитию оборонных контрактов на коммерческой основе между украинскими и словацкими предприятиями», — заявил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр заявлял, что Киев подпишет соглашение с Варшавой о гарантиях безопасности. Шмыгаль также выразил надежду на достижение прогресса в сфере безопасности Украины в ходе июльского саммита альянса в Вашингтоне.

