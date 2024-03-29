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10:16, 29 марта 2024Бывший СССР

На Украине решили подписать соглашение с Польшей о безопасности

Премьер Украины Шмыгаль: Киев подпишет соглашение с Варшавой о безопасности

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Киев подпишет соглашение с Варшавой о гарантиях безопасности. Об этом в эфире польского телеканала Polsat заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На сегодняшний день мы подписали семь соглашений по безопасности со странами-участницами НАТО. Ожидаем подписания подобного соглашения с Польшей», — заявил глава украинского правительства.

Шмыгаль также выразил надежду на достижение прогресса в сфере безопасности Украины в ходе июльского саммита альянса в Вашингтоне.

Ранее министр развития инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Киев и Варшава добились решения проблемы пограничного контроля. По словам главы ведомства, в ближайшее время две республики подпишут соответсвующий договор.

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      Глеб Палехов
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