Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Латвией

Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией

Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Соглашение было подписано 11 апреля Зеленским и президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. По условиям договора страна будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25 процентов ВВП ежегодно.

«Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО», — заявил украинский президент. В частности, прибалтийское государство окажет содействие в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах подписать соглашение с Польшей о безопасности. Он также выразил надежду на достижение прогресса в сфере безопасности Украины в ходе июльского саммита НАТО.