Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 11 апреля 2024Бывший СССР

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Латвией

Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Соглашение было подписано 11 апреля Зеленским и президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. По условиям договора страна будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25 процентов ВВП ежегодно.

«Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО», — заявил украинский президент. В частности, прибалтийское государство окажет содействие в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах подписать соглашение с Польшей о безопасности. Он также выразил надежду на достижение прогресса в сфере безопасности Украины в ходе июльского саммита НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области. Силовики уничтожили десант и взяли пленного

      Трамп выпал из списка богатейших людей мира

      Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

      Названы последствия новых ударов по энергосистеме Украины

      Хачанов выбил Медведева с турнира в Монте-Карло

      Перешедшая в сборную США фигуристка высказалась о ностальгии по России

      Apple удвоила производство iPhone в Индии

      Переписки в WhatsApp тысяч российских детей оказались доступны злоумышленникам

      Пассажира отправили в тюрьму за «оскорбительное поведение» на борту самолета

      Пленный боец ВСУ рассказал о своем спасении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше