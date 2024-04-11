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11:18, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах

Оппозиция Абхазии потребовала отозвать законопроект об иноагентах

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Оппозиция Абхазии потребовала от президента Аслана Бжании отозвать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оппозиционеры призвали главу республики в течение десяти дней публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов», которые угрожают национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан. Они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.

Председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц отметил, что оппозиционные силы потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии законопроекты об иноагентах, правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за клевету.

Ранее о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах сообщили в Грузии. Грузинский президент Саломе Зурабишвили планирует наложить вето на документ.

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