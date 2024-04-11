В Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах

Оппозиция Абхазии потребовала отозвать законопроект об иноагентах

Оппозиция Абхазии потребовала от президента Аслана Бжании отозвать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оппозиционеры призвали главу республики в течение десяти дней публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов», которые угрожают национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан. Они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.

Председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц отметил, что оппозиционные силы потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии законопроекты об иноагентах, правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за клевету.

Ранее о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах сообщили в Грузии. Грузинский президент Саломе Зурабишвили планирует наложить вето на документ.