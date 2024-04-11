В Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах
Оппозиция Абхазии потребовала от президента Аслана Бжании отозвать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Оппозиционеры призвали главу республики в течение десяти дней публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов», которые угрожают национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан. Они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.
Председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц отметил, что оппозиционные силы потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии законопроекты об иноагентах, правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за клевету.
Ранее о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах сообщили в Грузии. Грузинский президент Саломе Зурабишвили планирует наложить вето на документ.