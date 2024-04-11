В ЕС анонсировали создание новой военной структуры

Сикорский: ЕС создаст силы быстрого реагирования «Европейский легион»

Европейский союз (ЕС) создаст силы быстрого реагирования для обороны стран-членов объединения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский в интервью греческому изданию Ekathimerini.

«Я думаю, что разговоры о [единой] армии ЕС создают ненужную путаницу, поскольку предполагают слияние национальных армий, и я не думаю, что это когда-либо произойдет. Однако мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала — сил быстрого реагирования. Я называю их "Европейский легион"», — рассказал министр.

Необходимость создания новой военной структуры Сикорский аргументировал тем, что США заняты противостоянием с Китаем. Именно поэтому, по его словам, Европе следует не рассчитывать на союзников, а «возложить на себя большую часть бремени» в вопросах обороны.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшем будущем у ЕС не будет общей армии. По его словам, страны-члены объединения не хотят передавать полномочия в области обороны в ведение институтов Евросоюза.