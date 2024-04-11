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17:05, 11 апреля 2024Мир

В Европе испугались потери Украиной земель в случае победы Трампа

CNN: Европа боится потери Украиной территорий в случае победы Трампа
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Европа боится потери Украиной земель в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США и начала реализации его плана переговоров по завершению конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Европейцы обеспокоены тем, что следование инициативе Трампа может означать, что Украина потеряет часть территории», — отмечается в материале издания.

В связи с этим европейские дипломаты стремятся установить связи с избирательным штабом бывшего американского лидера и лицами, которые, предположительно, будут входить в новую команду Трампа. Как сообщают авторы материала, в случае отказа Киева от переговоров американский политик может давить на него прекращением военной помощи.

Ранее CNN сообщало, что в случае прихода к власти Трамп может разделить НАТО на две группы. Предполагается, что на одну из них не будут распространяться условия статьи 5 Североатлантического договора о защите стран альянса в случае нападения.

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      Максим Габриелян
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