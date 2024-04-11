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15:56, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

В Европе увидели сигнализирующий о подготовке НАТО к войне с Россией знак

Advance: немецкие войска отправили в Литву для подготовки НАТО к войне с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Отправка немецких войск в Литву может быть подготовкой НАТО к войне с Россией. Такое мнение приводит издание Advance.

«Литовские лидеры заявили, что это историческое событие. Это действительно так», — говорится в материале.

В материале также отмечается, что таким образом в Европе пытаются выстроить архитектуру обороны и сдерживания, чтобы Россия и Белоруссия не решилась на нападение на альянс.

Advance также напомнило, что в случае, если Россия нападет на одного из стран-членов НАТО, то другие участника союза будут обязаны вступить в военное противостояние с Москвой.

«Литва, как и два других балтийских члена НАТО, Эстония и Латвия, очень обеспокоена ситуацией в регионе», — отмечается в статье.

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