В Европе заявили о страхе в глазах Зеленского из-за положения Украины

Публицист Ваймер увидел страх в глазах Зеленского из-за провалов ВСУ на фронте

Экс-главред газеты Die Welt публицист Вольфрам Ваймер заявил, что в глазах президента Украины Владимира Зеленского читается страх из-за положения его страны в военном конфликте с Россией. Об этом он высказался в программе на немецком телеканале Das Erste.

«В глазах Зеленского читается явный страх. Страна (Украина — прим. «Ленты.ру») заняла оборонительные позиции», — заявил Ваймер.

Публицист также отметил, что поддержка Европы и США слабеет и украинский лидер понимает это.

Ранее в Германии раскрыли смысл слов Зеленского о том, что Запад не оказывает поддержку Украине. Как отметило издание Bild, когда президент Украины говорит о подобном, он имеет в виду собственное падение. В материале также утверждается, что без поддержки союзников Украина перестанет существовать как страна.