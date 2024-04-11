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11:58, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

В Европе заявили о страхе в глазах Зеленского из-за положения Украины

Публицист Ваймер увидел страх в глазах Зеленского из-за провалов ВСУ на фронте

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-главред газеты Die Welt публицист Вольфрам Ваймер заявил, что в глазах президента Украины Владимира Зеленского читается страх из-за положения его страны в военном конфликте с Россией. Об этом он высказался в программе на немецком телеканале Das Erste.

«В глазах Зеленского читается явный страх. Страна (Украина — прим. «Ленты.ру») заняла оборонительные позиции», — заявил Ваймер.

Публицист также отметил, что поддержка Европы и США слабеет и украинский лидер понимает это.

Ранее в Германии раскрыли смысл слов Зеленского о том, что Запад не оказывает поддержку Украине. Как отметило издание Bild, когда президент Украины говорит о подобном, он имеет в виду собственное падение. В материале также утверждается, что без поддержки союзников Украина перестанет существовать как страна.

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      Мария Большакова
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