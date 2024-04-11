В Госдуме назвали слова Зеленского о Крымском мосте объявлением о сборе денег

Депутат ГД назвал слова Зеленского о Крымском мосте объявлением о сборе денег

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев готовит уничтожение Крымского моста, представляют собой не более чем рекламу и объявление о сборе денег на личные цели. Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Говырин, сообщает в четверг, 11 апреля, РИА Новости.

«Зеленский, как и [глава военной разведки минобороны Украины Кирилл] Буданов — это пустозвоны, которые на самом деле давно занимаются уничтожением своей страны, да и в целом любят нагнетать обстановку провокациями, под эти провокации они давно берут кредиты, которые, конечно же, идут в основном им в карман», — сказал он.

По словам парламентария, «сильные желания по поводу моста» будут разбиты всеми видами российских Вооруженных сил, которые находятся в наивысшей степени готовности.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в его плане будущего контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ) есть пункт по разрушению Крымского моста в 2024 году. При этом речь идет не только о переправе через Керченский пролив, а о целом ряде инфраструктурных сооружений, которые представляют собой военную цель.