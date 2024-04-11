В Госдуме ответили на заявление Пентагона об исключении Крыма из состава России

Ивлев назвал слова об исключении Крыма из состава России циничной политикой США

Заявление помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава России — проявление циничной агрессивной политики США, считает депутат Госдумы Леонид Ивлев. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слава Уолландер, которая заявила о необходимости вернуть полуостров Украине. По ее словам, президенту России Владимиру Путину нужно «преподать урок».

«Десять лет назад, 16 марта 2014 года, абсолютно демократическим путем крымчане решили быть с Россией. Стремление США отобрать Крым и преподать некий урок России идет полностью в русле американской циничной агрессивной политики», — сказал Ивлев.

По его мнению, в Вашингтоне не учитывают, что Россия — суверенное государство, которое всегда может ответить на агрессивную политику других стран.

На заявление Уолландер ответил и сенатор Алексей Пушков. Власти США осознают, что исключить Крым из состава России не получится, поэтому и делают такие заявления, считает парламентарий. Он также поинтересовался, каким именно способом Вашингтон хочет вернуть полуостров Украине.