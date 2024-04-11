В Госдуме ответили на заявление Пентагона об исключении Крыма из состава России
Заявление помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава России — проявление циничной агрессивной политики США, считает депутат Госдумы Леонид Ивлев. Его цитирует РИА Новости.
Так парламентарий прокомментировал слава Уолландер, которая заявила о необходимости вернуть полуостров Украине. По ее словам, президенту России Владимиру Путину нужно «преподать урок».
«Десять лет назад, 16 марта 2014 года, абсолютно демократическим путем крымчане решили быть с Россией. Стремление США отобрать Крым и преподать некий урок России идет полностью в русле американской циничной агрессивной политики», — сказал Ивлев.
По его мнению, в Вашингтоне не учитывают, что Россия — суверенное государство, которое всегда может ответить на агрессивную политику других стран.
На заявление Уолландер ответил и сенатор Алексей Пушков. Власти США осознают, что исключить Крым из состава России не получится, поэтому и делают такие заявления, считает парламентарий. Он также поинтересовался, каким именно способом Вашингтон хочет вернуть полуостров Украине.