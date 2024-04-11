Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 11 апреля 2024Россия

В Госдуме ответили на заявление Пентагона об исключении Крыма из состава России

Ивлев назвал слова об исключении Крыма из состава России циничной политикой США
Леонид Ивлев

Леонид Ивлев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заявление помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава России — проявление циничной агрессивной политики США, считает депутат Госдумы Леонид Ивлев. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слава Уолландер, которая заявила о необходимости вернуть полуостров Украине. По ее словам, президенту России Владимиру Путину нужно «преподать урок».

«Десять лет назад, 16 марта 2014 года, абсолютно демократическим путем крымчане решили быть с Россией. Стремление США отобрать Крым и преподать некий урок России идет полностью в русле американской циничной агрессивной политики», — сказал Ивлев.

По его мнению, в Вашингтоне не учитывают, что Россия — суверенное государство, которое всегда может ответить на агрессивную политику других стран.

На заявление Уолландер ответил и сенатор Алексей Пушков. Власти США осознают, что исключить Крым из состава России не получится, поэтому и делают такие заявления, считает парламентарий. Он также поинтересовался, каким именно способом Вашингтон хочет вернуть полуостров Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию. Над регионом сбили два беспилотника

      Кредиты на новые машины в России подешевели

      Россиянин избил до сотрясения мозга администратора из-за претензий к номеру

      Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей

      Беспилотник ВСУ атаковал аэропорт в российском регионе

      В Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах

      В Госдуме ответили на заявление Пентагона об исключении Крыма из состава России

      Россиянин бесследно исчез и оставил соседям накопленный за 10 лет мусор

      Командующий ВСУ заявил об обороне из последних сил

      Раскрыт новый механизм преждевременного старения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше