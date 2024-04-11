В Госдуму внесли законопроект о наказании за нарушение присяги гражданина России

В ГД внесли законопроект о наказании за нарушение присяги гражданина России

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, обязывающий приносить присягу при приобретении российского гражданства с указанием на ответственность при ее несоблюдении. Текст документа опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В тексте документа предлагаемая версия присяги завершается словами об ответственности за ее нарушение «вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации».

Действующая редакция Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» не содержит слов о «суровой каре закона» за нарушение присяги. В пояснительной записке к документу говорится, что отсутствие этого положения ведет к недооценке иностранцами конституционно-правовой значимости присяги при вступлении в российское гражданство, в частности путем уклонения от мобилизации.

В связи с этим авторы инициативы указали на ситуацию, при которой иностранцы приобретают российское гражданство исключительно для получения социальных гарантий и благ, таких как материнский капитал или доступ к системе здравоохранения.

Ранее в Госдуме захотели ужесточить требования для приобретения российского гражданства. Авторы соответствующего законопроекта предложили увеличить срок с момента получения вида на жительство до подачи заявления о приеме в гражданство России. Таким образом, мигрантам, претендующим на российский паспорт, придется прожить в стране не менее 10 лет.